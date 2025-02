Garance, Bob, Harry, Sally, Laszlo et les autres …

Au programme de cette émission : un retour sur l’année en cours des Ambassadeurs du cinéma.

Un focus sur Un Parfait Inconnu, biopic intimiste sur Bob Dylan réalisé par James Mangold et remarquablement interprété par Timothée Chalamet

Et puis nous avons eu la chance de découvrir en avant-première the Brutalist de Brady Corbet. On vous en parle !

Et pour finir, un plan culte spécial Saint Valentin, le tour de l’actu avec nos événements à ne surtout pas manquer ! Ça se passe en dernière partie d’émission.