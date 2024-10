Spéciale Plans Cultes 10 ème anniversaire !

On vous propose une émission spéciale plans cultes, pour nos 10 ans avec trois plans cultes que nous vous proposons en octobre, et notamment l’immanquable soirée Peter Sellers. Alors Pourquoi cette soirée est immanquable ? C’est Elisa notre projectionniste, qui nous en parlera !

Vous rêvez de mater des films durant une nuit entière sur grand écran ? Et bien le 21 novembre, c’est la nuit des plans cultes avec 4 films à la suite, nous l’avons organisé pour vous et on vous en parle !

Le tour de l’actu avec nos événements et nos sorties ciné de ce joli mois d’octobre !