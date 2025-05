Qui dit soleil dit croisette, qui dit croisette dit film.

Nous ne pouvions pas passer à côté de ce bon vieux festival de Cannes qui aura lieu du 13 au 24 Mai.

Nous vous proposons donc un petit tour d’horizon du festival, avec au programme les films que vous retrouverez à l’affiche aux 400 coups.

Du Wes Anderson, du Julia Ducourneau ou encore du Ari Aster, une très belle selection ! On a hâte et on vous en parle !

Nous vous parlerons également des autres sorties à venir en mai à ne pas louper.