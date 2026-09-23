Cinéma Parlant recrute ses jeunes ambassadeurs et ambassadrices

Au programme du Pédalo ce soir :

L’association Cinéma Parlant recrute ses ambassadeurs et ambassadrices pour la saison. Leur mission : communiquer autour de leur passion du cinéma.

Pour comprendre plus en détails, leur rôle, on reçoit Léa Chesneau, volontaire en service civique au sein de la structure.

En fin d’émission, on vous propose d’écouter un débat organisé par Marion dans le cadre de ses ateliers d’éducation aux médias. Elle donne la parole à des jeunes de la Protection judiciaire de la jeunesse qui discutent autour de cette question : Y a-t-il de bonnes raisons d’enfreindre la loi ?