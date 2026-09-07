Tout savoir sur l’édition 2026 du CLAP de Rablay

Au programme du Pédalo ce soir :

Zoom sur l’édition 2026 du Clap de Rablay ! Le festival Culture Locale et Arts Pluriels revient ce week-end. Comme chaque année c’est à Rablay-sur-Layon.

Pour tout savoir sur le programme, on reçoit Laurent Pineau, membre de l’organisation de l’événement.

En deuxième partie d’émission, on vous propose d’écouter un reportage. Marion s’est rendue au rassemblement de ce lundi matin, à l’appel des collectifs féministes.

C’était devant le palais de justice d’Angers, à l’occasion de l’ouverture du débat sur la loi dite « intégrale » pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.

En fin d’émission, vous retrouvez Mathias pour sa chronique tech. Il nous parle du bon sens technique.