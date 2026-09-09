La science participative face à la montée des eaux

Au programme du Pédalo ce soir :

Notre invité initialement prévu a un empêchement de dernière minute mais ne vous inquiétez pas, on ne vous laisse pas tout seul. Pourquoi ? Et bien parce que c’est le retour de la série “Déjà demain”, les territoires face au changement climatique.

Aujourd’hui on part dans le Morbihan, avec l’Observatoire Citoyen du Littoral, qui mobilise les habitant·es pour suivre l’évolution du littoral : un sujet proposé par Radio Bro Gwened.

En fin d’émission, un autre retour, celui de la série Étudiant.es face B, qui met en avant les talents de l’Université d’Angers. Aujourd’hui, partez à la découverte de Charlotte, l’étudiante musicienne.