Publié le par Thibault

BaPav, l’asso qui milite pour les mobilités douces à Brest

Au programme du Pédalo ce soir :

Comme chaque jeudi vous retrouvez votre série “Déjà demain”, les territoires face au changement climatique. Aujourd’hui on part tout à l’ouest de la France, où l’association Brest à pieds et à vélo milite pour les mobilités douces. Un sujet proposé par Fréquence Mutine.

En fin d’émission, c’est le deuxième épisode de la série Etudiant.es face B, qui met en avant les talents de l’Université d’Angers.

Aujourd’hui, partez à la découverte de Grace, l’étudiant réalisateur.

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