Toutes les cultures !

Olivier Rodriguez vient nous parler de cinéma, passionné qu’il est, et de sa première expérience en tant que réalisateur, Les Yeux Dans L’Eau ! On découvre le parcours d’une homme qui ne lâche rien et qui donne tout à ses passions.

Personnage principal du film, Tom, 10 ans, est avec nous en studio !

Marielle Dechaume vient elle présenter le projet MDGatsbylandShow (à dire ça parait compliqué mais c’est un coup à prendre…😄😉), organisé par l’équipe du bar clandestin le Gatsby, librement inspiré des grands shows à l’américaine des années 50-60…

Avec Pascal Boursier, Clément Looping à la réal. Bonne écoute,

Olivier Piat