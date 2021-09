L’Afterwork de Dominique Mottaz !

Profession : pianiste portraitiste !

C’est votre musique, celle qui émane de vous, celle que vous inspirez aux éléments qui passent par les doigts virtuoses de Dominique Mottaz pour arriver jusqu’à son piano unique au monde, de part son histoire et ses vibrations.

Vous lisez cette phrase et vous trouvez cela étrange ? Ecoutez cette émission et faites confiance à Dominique, habité par ses capacités à recevoir les charges émotionnelles et le voyage de l’âme.

Un morceau a été spécialement créé pour l’émission, et c’est vrai qu’il m’a ému aux larmes, que cette musique me ressemble et me touche particulièrement… Drôle d’expérience !

Clément Looping à la réalisation,

Bonne écoute !

Olivier Piat