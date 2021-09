Eléonore sous le Chahu de la révolution… !

Derrière ce titre mystérieux se cachent nos deux invités du jour.

Littérature d’abord avec Delphine Bilien qui vient nous présenter son 11ème roman. L’auteure angevine qui s’inspire de l’histoire pour écrire nous offre ici un roman très personnel : Eléonore sous l’orage de la révolution !

Chanson ensuite, et française s’il vous plaît ! Chahu et sa mélancolie sont de sortie pour un premier EP très réussi, on découvre ensemble son parcours, son univers et nous sommes très impatients de suivre l’artiste…

Merci à Etienne pour la réalisation, et belle écoute !

Olivier Piat