L’Afterwork de Fabrice Falandry !

Un blues frenchy éco-responsable, de quoi attiser ma curiosité et convier ce bluesman de cœur sur la radio des bonnes ondes !

Fabrice Falandry a choisi une Lap Steel, écrit ses textes en français et nous propose un blues singulier dans un univers tout à fait unique, et qui a déjà fait basculer la planète blues dans sa caisse de résonnance. Son premier album Personne ne gagne, après des EP très remarqués, est disponible et recommandé par la maison ! Fabrice a la gentillesse de nous interpréter un live en studio, la vidéo ici !

Avec Pascal Boursier, Clément Looping à la réal… merci les bro’ et belle écoute à toutes et tous..

Olivier Piat