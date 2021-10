On a tous quelque chose de Starmania !

Comme souvent les invités passionnés sont passionnants… Bernard Jeannot-Guérin en est l’illustration parfaite, mais l’illustration en musique s’il vous plaît ! Spécialiste de la comédie musicale, cet enseignant chercheur dingue de Starmania a mis en place un colloque sur l’oeuvre de Luc Plamondon et Michel Berger, le programme ici. On fait une virée dans la vie de Bernard qui ne serait pas la même sans Starmania, et dans la vie de Starmania qui ne serait désormais plus la même sans Bernard !

