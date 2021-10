Ursula comment la décrire ? Alliant tout à la fois douceur et force, grâce et énergie. Elle n’est pas un paradoxe mais une femme complémentaire, qui fait avec, a du apprendre à vivre sans, se démène pour et danse après ; elle rit pendant et dessine sous… évidemment cette suite de mots ne veut rien dire, tout comme la vie sans avoir passé un moment avec Ursula, alors viens !

Merci à Julien et Etienne pour la réalisation,

Bonne écoute,

Olivier Piat