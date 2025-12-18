Réveillons 2025 !

Quelques idées sorties théâtre du 31 décembre 2025 !

Avec nous Marine Hayer & Jean Faguier du collectif Patolé, ils viennent présenter leur création « Folie ! Chez la psy » donnée au théâtre de la Comédie les 27 et 31 décembre, avec 3 représentations pour cette St Sylvestre !

Christophe Fel préside l’Atelier Lyrique Angevin, qui joue « La Périchole » au Grand Théâtre d’Angers les 28, 30 et 31 décembre, l’opéra bouffe d’Offenbach dans toute sa splendeur avec chœurs, solistes et musiciens…

Avec Oriane Savouré-Lucas, Jérôme Rey, Pascal Boursier et Emma Schaaff à la réalisation… belle écoute !

Olivier Piat