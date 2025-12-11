Publié le par Olivier

Jeux de société…

Nous recevons deux créateurs de jeux de société, Xavier Jauneault, dont la passion est devenue l’activité principale puisqu’il est gérant de la boutique Passion du jeu à Cholet ! Il a créé les jeux Tehavi et Ekko, remportant un franc succès avec ce dernier. Thibaut Rollet vient nous présenter son premier jeu, co-créé avec Noé Talbot, Mourir pour le rock, jeu de plateau aventure dans lequel vous deviendrez une rock-star le temps d’une soirée !

Avec Jérôme Rey, merci à Magic Eliott pour la réal ! et belle écoute….

Olivier Piat

Playlist :

Remember > John Lennon /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.