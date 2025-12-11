Nous recevons deux créateurs de jeux de société, Xavier Jauneault, dont la passion est devenue l’activité principale puisqu’il est gérant de la boutique Passion du jeu à Cholet ! Il a créé les jeux Tehavi et Ekko, remportant un franc succès avec ce dernier. Thibaut Rollet vient nous présenter son premier jeu, co-créé avec Noé Talbot, Mourir pour le rock, jeu de plateau aventure dans lequel vous deviendrez une rock-star le temps d’une soirée !

Avec Jérôme Rey, merci à Magic Eliott pour la réal ! et belle écoute….

Olivier Piat