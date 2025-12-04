Cité des soins #3 – bénéficiaires

Dernier volet de notre triptyque consacré à la Cité des soins ! L’association accompagne les personnes atteintes de cancers durant leur parcours de soins en proposant des ateliers.

Après avoir reçu le fondateur Nicolas Paillocher et quelques-unes de ses animatrices, nous recevons des bénéficiaires, véritables cœurs battants de l’association. Pendant la maladie il y a le combat, il y a l’attente, et chaque petite graine de joie et d’espoir qui sera plantée sera un terreau favorable à la guérison. Christelle, Sylvie et Hubert nous apportent leurs témoignages, accompagnés de Cécile Nouchet, coordinatrice de la Cité des soins.

Avec Emma Schaaff à la réalisation, Jérôme Rey et Pascal Boursier, belle écoute…

Olivier Piat