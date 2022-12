Les Vilains Clowns !

Un Afterwork clownesque ! Plein Pot et Salto, deux des quatre membres de Vilains Clowns, sont avec nous pour parler de ce groupe historique de la scène Punk’n’roll… Plus de vingts années au compteur, 8 albums et des concerts toute l’année, les Vilains parcourent les scènes avec une énergie folle et un désir toujours aussi intact de faire de la musique sur des textes rock’n’drôles…

Véronique et Laurie représentent les 3 mâts, la maison de quartier de Justices qui bouge et qui organise cette année encore le festival des Jours à Jouer, où toutes les générations se retrouvent dans le plaisir du jeu de société et le découverte de nouvelles façons de s’amuser…

Avec Pascal Boursier comme un poisson dans l’eau dans cet univers Rock et Thomas à la réalisation ! Belle écoute…

Olivier Piat