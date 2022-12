Cette semaine encore la discussion aurait pu durer des heures, tellement la passion d’Ingrid Franchi pour le cinéma contagieuse. On parle de son parcours et de son projet le plus titanesque, une web série déjà tournée aux 4 coins du monde sur plusieurs années, actuellement en montage: PRISONER. Entrez dans les confidences de la réalisatrice de cette aventure et visiter le site de la série PRISONER.

Avec Oriane Savouré-Lucas, Pascal Boursier et Thomas à la réalisation… belle écoute !

Olivier Piat