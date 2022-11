Passer une heure autour du micro de l’Afterwork est un plaisir, la prochaine étape c’est une heure de Jaydance Fitness ! Pour aujourd’hui, Jérôme Lemesle, créateur du concept Jaydance nous dévoile son parcours, ses passions, ses envies, la folie de réussir à allier plaisir et travail depuis plus de vingt ans au service du spectacle d’abord, et du bien-être en tant que préparateur physique ensuite… mais attention, un cours de Jaydance Fitness avec Jérôme, c’est aussi un vrai spectacle ! Découvrez un homme surprenant aux mille facettes… dont l’amour qu’il porte au théâtre !

Justement, Ronan Pichavant, directeur du festival d’Anjou, vient nous présenter les spectacles de cette fin d’automne joués au Grand Théâtre d’Angers dans le cadre des Hivernales du Festival d’Anjou ! Allez dans les salles, l’émotion est reine, rien ne remplace ces sensations.

Émission réalisée par Thomas, avec Pascal Boursier jay’néralement déchaîné pour sa chronique ! Bonne écoute…

Olivier Piat