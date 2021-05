… avec en guest Laure Manel et Sophie Henrionnet, auteures qui n’en finissent pas de séduire leur lectorat.

Chacune avec une nouveauté en bandoulière, Laure et Sophie viennent échanger avec nous sur Le craquant de la nougatine (ed Michel Lafon) et Plus Immortelle que moi (ed du Rocher), leur manière de travailler et leur vie à imaginer les histoires qui vous séduiront demain.

Avec Clément Looping, Pascal Boursier ! Bonne écoute…

Olivier Piat