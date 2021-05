Doris Koffi en réZidence dans l’Afterwork !

Elle fait bouger les lignes de la culture, aime les artistes avant de les porter et de les chouchouter dans ses projets fous via Art Project Partner : Doris Koffi est notre invitée !

Nous revenons sur son parcours et ses envies, le succès d’Arts au Couvent en 2019 et La Rézidence, qui se déroulera tout l’été 2021 dans un lieu encore tenu secret lors de l’enregistrement de l’émission (cliquez sur le lien pour plus d’infos…).

Une mention particulière de Pascal Boursier pour son voisin : « arrête de taguer ma facade et file à la Rézidence ! »

Bonne écoute..

Olivier Piat