Eurêka on en parle ! Mais avant cela de Magic Events, d’E.closion, de Bidouille et Patouille et de la Clé. Ca fait beaucoup de sujets pour deux invitées me direz-vous ?

Venez avec nous autour de la table de l’Afterwork, vous entendrez que tout a un sens, tout se lie et tout cela pour le bonheur de toutes, tous, de Marjorie Besnier et de Charlotte Bourguignon. Bonheur aussi d’entendre Pascal Boursier dans son exercice défouloir de la semaine : son billet de bonne humeur ; mais aussi plus sérieux dans le projet qu’il co-construit avec Tony Gallau et Paul Boursier : Haut comme trois hommes.

Enlevez votre masque, servez vous un verre et passez une heure de bonheur avec nous ! Bonne écoute !

Olivier Piat