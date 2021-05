Cigales & Crowdfunding

Au menu cette semaine économie sociale et solidaire…. derrière ces mots à la mode des histoires d’humains, des projets qui ont du sens, de quoi faire une émission passionnante.

Avec Sylvie et Joachim, deux des onze membres d’une CIGALE (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) nommée Tirelire 49 ; et Ben, qui gère un espace de co-working et donne de son temps pour aider les porteurs de projets artistiques à mener une bonne campagne de crowdfunding via sa plate-forme CrowdYou ! Appelez-les de ma part, vous serez bien reçus !

Avec Clément Looping à la réal, et Pascal Boursier boosté à l’insecticide !

Bonne écoute,

Olivier Piat