Avec Paritosh Gupta

C’est un personnage incroyable que nous recevons aujourd’hui ! Un parcours d’ouverture et de curiosité qui l’a mené de son Inde natale à l’amour des pierres angevines.

Paritosh Gupta est restaurateur, gérant du Thaï L’Inde, du piano-bar Le Gupta’s, nouvel associé à la Brasserie du Théâtre, et s’est passionné pour la réhabilitation de bâtiments anciens, toujours dans le plus grand respect de leurs histoires et des règles de l’art !

Passionné donc passionnant, beaucoup parlent DE lui, mais la meilleure manière de connaitre son histoire est de parler AVEC lui ! Venez vous joindre à la table de l’Afterwork !

Avec Clément Looping et Pascal Boursier, bonne écoute,

Olivier Piat