L’Afterwork du Studio Baclay !

Cela parait un pari un peu fou, un délire de fin de repas, entre copains après une soirée arrosée…. rangez vos certitudes, le Studio Baclay écrit, enregistre et produit une dizaine de titres en 24H ! Pure folie, ce collectif se réinvente sans cesse et est très mobile grâce au studio…. ben mobile (!) de Jules Moreau, initiateur du projet. Dans le noyau dur l’accompagne Johan Neveu, vidéaste de talent. Tous les deux sévissaient dans le théâtre d’improvisation avec la BISE… Aujourd’hui nous fêtons ensemble la sortie d’un deuxième album, dans lequel Moïra Gouzaire écrit et chante. Un troisième est en cours de préparation…

Ecoutez-les sur vos plateformes de musique en ligne, Youtube, et sur les réseaux sociaux. !

Des fêlés d’aventure, de musique, mais comme disait Michel Audiard : « heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Avec Pascal Boursier très inspiré… bonne écoute !

Olivier Piat