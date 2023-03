Tout l’art du Stand Up réside dans la vanne, et quand je me suis dit que j’en tenais une bonne en diffusant l’excellent cover Get Up Stand Up… j’avais tort….

Toutefois cette émission mérite ce nom !

Levez vous pour aller découvrir et applaudir ceux qui font l’association du Angers Comedy Club chaque dimanche aux Folies Angevines… Benjamin et Nathan sont à l’origine de ces moments de pure folie et de découverte d’artistes pépites qui sont de chez vous, de chez moi… de chez nous quoi !

Avec Thomas à l’aquarium et un Pascal Boursier bouillonnant, belle écoute !

Olivier Piat