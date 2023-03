Quel plaisir d’aller Ă la rencontre de personnalitĂ©s qui font la richesse de notre territoire, jamais je n’aurais rencontrĂ© Philippe Charreyron sans l’Afterwork… alors je me fais passeur de bonnes ondes dans cette emission en vous invitant Ă comprendre ce qu’est le jeu du Tao, et pourquoi pas y participer ! Les informations concernant Philippe sont ici, et quand vous aurez vĂ©cu l’expĂ©rience vous pourrez commander un jeu ici.

Avec Oriane Savouré-Lucas devenue Taophile (Taoconvaincue, Taocompatible ?), Thomas à la réalisation, belle écoute !

Olivier Piat