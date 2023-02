La Terre, vue par les compositeurs contemporains

Dans l’émission d’aujourd’hui, on garde les pieds sur Terre, on prend une grande inspiration et se gorge d’air frais…

Nous parlerons dans cette édition de Musicoscope du rapport intime entre les artistes et la Nature, et en particulier les compositeurs contemporains, qui la mettent à l’honneur autant qu’ils luttent pour sa protection. De l’eau, du vent, des oiseaux… C’est un véritable jardin musical qui s’offre à vous !

Quelques références complémentaires citées dans cette émission :

Le poème « A Aurore » de Gorge Sand

Le « Soundscaping » de R.Murray Schafer

L’ensemble Intercontemporain

Malheureusement, une petite erreur s’est glissée dans les références de l’émission lors de l’enregistrement : la version du Rouge-Gorge de Messiaen que vous y entendez est interprétée par Marie Vermeulin, et non pas par Claire Demeulant.

Musicoscope est une émission mensuelle, diffusée chaque dernier lundi du mois à 14h sur Radio Campus Angers.

