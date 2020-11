Du 23 au 29 novembre 2020, le Festival Culture Bar–Bars se transforme en États Généraux du Droit à la Fête dans les Territoires, plus d’une vingtaine de tables rondes à travers le pays: débats, témoignages, avec les acteurs du monde culturel, les acteurs de la nuit français et européen, les acteurs de la réduction des risques, et avec les pouvoirs publics.

La fête prise dans son large prisme a été l’une des premières victimes de la pandémie et des décisions des gouvernements. Les conséquences de ces dernières ont un impact très important sur les acteurs culturels et économiques de la nuit. La COVID est synonyme de crise économique et sociale à venir. Les confinements ont stoppé tout ou partie de pans entiers de l’activité économique. Les acteurs de la vie nocturne en payent et vont en payer une large part. Or, la période nous aura appris que quoiqu’il se passe, la population a besoin de se rencontrer, de partager, s’éveiller, s’émerveiller.

Pour cette première table ronde organisée par Arash Saeidi , Jean Yves Kerhornou et Radio Campus Angers, nous nous sommes interrogés sur Les cafés concerts et leur importance dans le paysage culturel, économique et artistique ?

En compagnie de:

Jocelyn Du Boutiez (Programmateur Jokers’ Pub)

Nerlov (musicien, barman Jokers’ Pub)

Maxime Dobosz (musicien, barman Jokers’ Pub)

Chris Taylor (musicien, barman Jokers’ Pub)

Mathieu Depres (chargé des musiques actuelles à la ville d’Angers)

Stephane Martinez (Chabada)

Manu Vincentelli (L’Igloo)

Clémence Maillochon (booking et management Tigre Noir)

Sarah Nadifi (booking Twin Vertigo)

Océane Rémi (booking VIA prod)

Stéphane et Etienne étaient à la réalisation de cette table ronde, Thibault à l’animation.