L’Université d’Angers organise son Giving Tuesday

Le 1er décembre, l‘Université d’Angers et sa Fondation se mobilisent à l’occasion du Giving Tuesday, la journée internationale du don. Dans un contexte sanitaire où certains étudiant·e·s se trouvent fragilisés et où l’action sociale de l’Université d’Angers est plus que jamais nécessaire, cette journée permet de mettre en lumière la solidarité qui s’est largement développée en son sein depuis le printemps.

Pour nous parler de tout ça et nous présenter le programme de la journée, nous nous sommes entretenus avec:

– Sébastien Boussion, délégué de la Fondation de U’université d’Angers, à l’initiative de cette journée, qui revient sur son origine et ses objectifs, ainsi que sur les autres actions à venir. – Laurent Bordet, Vice président de l’Université d’Angers chargé de la cohésion sociale et de la vie des campus, qui nous parle de la politique sociale menée par l’Université d’Angers et de la situation actuelle. – Nathan Davodeau, en service civique à la direction de la culture et des initiatives de l’Université d’Angers et qui a participé à la mise en place des Kilomètres du Don, une récolte de dons dans le respect des contraintes sanitaires. Margot Daubas, présidente de l’association étudiante , présidente de l’association étudiante Règle on ça , qui lutte contre la précarité menstruelle. Laura Girard et Clément Belaud, respectivement présidente et responsable chef de projet à et, respectivementet UAEC Junior Conseil , qui ont mis en place une plateforme en ligne sur laquelle se déroule une partie de la journée. Vous pouvez retrouver le programme complet ici, et si vous souhaitez soutenir cette initiative, vous pouvez acheter le t-shirt dédié ou faire un don!