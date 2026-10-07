Publié le par Marion Bastit

Bonsoir Angers #01 : Une rentrée catastrophique

Au programme de cette émission de rentrée portée sur l’actualité :

  • Retour sur les mouvements dans les lycées avec le témoignage d’une manifestante
  • « C’est quoi la place des médias dans cette manifestation citoyenne ? » C’est le débat de la semaine.
  • On vous a quand même demandé comment s’est passée votre rentrée à VOUS !
  • « Fragile » est l’artiste local du vendredi, à découvrir !
  • On découvre Angers : l’Université Catholique de l’Ouest ; et son département : la ville de Chazé-sur-Argos. (avec les Chazéen·ne·s et non les Chazéain·ne·s !).
  • En fin d’émission, Anastasia résume la semaine chaotique en France avec des balles « pas du tout » perdues sur le parti qui divise au lieu de rassembler.

Dans l’émission suivante, nous recevrons la compagnie Grain de Folies pour parler souvenirs, nostalgies et famille.

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