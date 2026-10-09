Bonsoir Angers #2 : Je vous mets une Calathéa ?

Au programme de cette soirée du Vendredi 09 Octobre :
- On découvre le Maine-et-Loire : la Lande-Chasles (2ème commune la moins habitée du département.
- Nous recevons la compagnie « Grain de folies » qui joue un spectacle emprunt d’espoirs, de souvenirs et de relations familiales : Calathéa, les 17 et 18 Octobre au Quart Ney.
- Vous êtes en travaux de groupe et vous êtes saoulés par vos collègues ? Petit point sur la Communication Non Violente, notion psychologique.
- On vous partage quelques conseils pour que vos messages de manifestation soient les plus visibles possibles !
- Toujours de quoi économiser son argent : le cinéma 400 coups et les Ducs d’Angers vous font dépenser MOINS de 10€ !
- Lila-May, artiste local, se produit à Angers bientôt et on vous la fait découvrir !
- En ce début d’automne, quoi de mieux qu’une bonne boisson chaude.
Mais quel arôme de thé est le meilleur entre la Pomme-cannelle, le Jasmin, la Menthe, le Citron et l’orange ? Spoiler : l’un d’entre deux s’est fait défoncé !
Chaque partie de l’émission dure moins de 15 minutes et s’écoute sur la route, à la maison, même à l’arrêt de tram !
Bonsoir Angers !