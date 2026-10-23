Bonsoir Angers #4 : Ça y est, C’ le wknd !

Au programme de cette émission :
- On découvre le Maine-et-Loire : la ville de Savennières.
- La thérapie, ce n’est pas pour moi. Eh bien, ça peut avoir ses bienfaits !
- On reçoit Daminen et Nicolas, animateurs radios de l’émission C’ Le Wknd, diffusé sur la radio consoeur, Radio G!, aux mêmes horaires que nous !
On parle de médias, des radios associatives et de divertissement !
- Pour l’occasion, on vous demande, quand est-ce que démarre le wknd ??
- On discute avec vous autour des produits à bas prix : est-ce que le moins cher est toujours bon pour la santé ?