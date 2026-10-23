Publié le par Fahadi Ahamada

Bonsoir Angers #4 : Ça y est, C’ le wknd !

Au programme de cette émission :

  • On découvre le Maine-et-Loire : la ville de Savennières.
  • La thérapie, ce n’est pas pour moi. Eh bien, ça peut avoir ses bienfaits !
  • On reçoit Daminen et Nicolas, animateurs radios de l’émission C’ Le Wknd, diffusé sur la radio consoeur, Radio G!, aux mêmes horaires que nous !
    On parle de médias, des radios associatives et de divertissement !
  • Pour l’occasion, on vous demande, quand est-ce que démarre le wknd ??
  • On discute avec vous autour des produits à bas prix : est-ce que le moins cher est toujours bon pour la santé ?

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