Cinémas et Cultures d’Afrique – La 21ème édition en mai 2027

L’émission Accent d’Ici – L’art & la culture en version locale ! continue cette quatrième saison sur Radio Campus Angers FM 103 MHz avec des invités hors du commun qui nous présentent des parcours inspirants et une playlist unique.

Votre journaliste et critique culturelle Bárbara Cardoso a présenté l’association Cinémas et Cultures d’Afrique, située à Angers, via un échange avec Myriam de Montard, membre du conseil d’administration, et Julia Botté, chargée de mission communication et médiation.

L’association fête l’année prochaine ses 41 ans et, depuis sa création, est responsable du Festival des Cinémas d’Afrique, dont la 21e édition aura lieu du 18 au 23 mai 2027 au Grand Théâtre d’Angers.

Réalisé en biennale, le festival élargit encore plus l’espace déjà dédié à la jeunesse et renforce leurs implication à travers un jury composé de jeunes des différents quartiers d’Angers.

Accent d’Ici vague su les ondes de Radio Campus Angers et maintient la traditionnelle playlist proposée par les invités, un mardi par mois à 14h.

Bonne écoute et à la prochaine !