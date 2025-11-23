Le grain de voie’x de Bruna Hetzel

L’émission Accent d’Ici — L’art & la culture en version locale vient portée par le vent de la région Nordeste du Brésil, direct de Natal, capitale de l’état du Rio Grande do Norte, avec la voix incontournable de Bruna Hetzel sur les ondes multiculturelles de Radio Campus Angers FM 103MHz.

Désormais une artiste du monde, arrivée en France depuis plus de dix ans, tout d’abord nantaise et puis parisienne, confirmant cette presqu’inévitable destination pour les artistes, Bruna Hetzel trace avec maîtrise et laboure sa trajectoire musicale dans notre rubrique TGV Ton grain de Voie’x.

Bruna Hetzel puise sa sonorité dans la puissance vocale et dans un mélange bien dosé avec les rythmes traditionnels du Nordeste et du jazz. Accent d’Ici à travers sa journaliste culturelle Bárbara Cardoso, ouvre les sens à cette musicalité unique, découvre et fait découvrir l’album Azul, hommage qui reprend le nom de la chanson de Djavan.