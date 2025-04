La kora de François Fampou – Bénis par les Dieux

Le sons des anges ont été diffusés par les ondes de Radio Campus Angers FM 103Mhz dans l’émission aux voix plurielles, Accent d’Ici où L’art et la culture sont en version locale.

Ce voyage, à partir du sérieux décontracté de la journaliste culturelle Bárbara Cardoso, de l’Afrique d’Ouest à Nantes, de Nantes à Angers, aux accents d’ici et d’ailleurs qui résonnent à travers la Kora de l’artiste, musicien, professeur de musique, François Fampou.

Venu en Anjou spécialement pour partager un bon moment autour de cet instrument à 21 clés et cordes, François nous a délecté en direct avec son art, la kora accompagnée de façon sublime par une orchestre, ou par des chants traditionnels aux couleurs africaines.

Poète originaire du Cameroun, multiplicateur et vecteur des percussions et musiques du monde, François Fampou est tombé d’amour par la kora contemporaine, dans sa version déjà modifié par les moines byzantins de Keur Moussa, Sénégal, et a publié plusieurs recueil de poésie jeunesse.

Accent d’Ici met en valeur sa passion par la kora et partage avec enthousiasme l’ébriété de cette découverte musicale. Comme a dit le poète Charles Baudelaire dans son appel manifeste de vie, « Énivrez-vous ».