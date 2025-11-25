De la déesse à l’artiste : L’Yemanjá de Cecilia Montomoli

Le nom artistique Yemanjá est inspiré d’une entité, déesse, issue de rites de la culture traditionnelle africaine. La personne derrière l’artiste Yemanjá, c’est Cécilia Montomoli. L’italienne, nantaise de coeur depuis plus de dix ans, signe l’exposition Où tu p(L)aces ta frontière ?, à l’Espace Cosmopolis, ce dernier mois d’octobre à Nantes.

Accent d’Ici où L’art & la culture sont en version locale, produit et animé par la journaliste culturelle Bárbara Cardoso, a brisé les murs autour des frontières dans le studio de la Radio Campus Angers FM 103MHz. Cécilia Montomoli présente son parcours artistique en tant que comédienne au service du théâtre, de la danse, des arts plastiques, des performances. Son intérêt latent sur l’humanité et les frontières approfondit les lisières géographiques, ainsi que les limites du corps et de l’esprit.

Où tu passes ta frontière ? Où tu places ta frontière ? sont quelques questions superposées par Cécilia Montomoli à partir des installations, des photos-questions, du dessin sur des Atlas, le tout cousu par du fil rouge. Métaphore sur les limitrophes imaginés et imposés par les politiques internationales et franchis de manières très différentes selon l’origine, la couleur, l’ethnie, le statut social.

Au-delà de ces réflexions si actuelles et fondamentales pour la construction de nouveaux dialogues possibles (démocratique, libre, humaniste, pluriel), Cécilia Montomoli, ou mieux, Yemanjá, nous offre une playlist diverse et universelle. Un cadeau comme une sorte d’invitation à naviguer l’inspiration éthérée seulement permise par le biais de la musique.

Bonne écoute et à bientôt !

par Bárbara Cardoso