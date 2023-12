La musique contemporaine et la danse 3/3 : Quand le musicien devient danseur

Bonjour à tous,

Nous voici arrivés au terme de notre cycle d’émissions consacré au lien entre la musique contemporaine et la danse.

Après avoir parlé des codes de la danse que les compositeurs s’amusent à détourner, puis de la relation complexe qu’entretiennent les compositeurs et les chorégraphes, nous explorerons aujourd’hui le place du musicien dans ces dynamiques. Des musiciens à qui on demande de jouer, mais aussi d’incarner des personnages, et parfois même de danser… Leur instrument devient un corps, et leur corps, un instrument.

Préparez-vous pour un étonnant spectacle : celui de la musique en mouvement.

Pour aller plus loin / Références citées dans l’émission :