RADIO CAMPUS ANGERS RECRUTE : Chargé.e d’éducation aux médias et de vie associative

Titre du poste à pourvoir : Chargé.e d’éducation aux médias et de vie associative H/F

Type : CDD 9 mois, 35h/semaine

Au sein d’une équipe de plusieurs salariés, de volontaires en service civique et de nombreux bénévoles, vous serez en charge des ateliers d’éducation aux médias menés par Radio Campus Angers, et de l’accompagnement des bénévoles de l’association.

Missions :

I – Assurer et développer les ateliers d’éducation aux médias et radiophoniques de Radio Campus Angers

Mener et développer des ateliers pédagogiques en relation avec différents publics (scolaires, associations…) autour des pratiques journalistiques et radiophoniques.

Se déplacer ou accueillir à la radio les participant.es aux ateliers, animer les groupes de travail, réaliser et mettre en ondes les ateliers.

Construire, rédiger et porter des nouveaux projets d’éducation aux médias et ateliers radiophoniques, en relation avec l’équipe de la radio.

Être moteur dans le développement de l’activité de Radio Campus Angers dans le domaine de l’éducation aux médias auprès de différents publics, en mettant en place une veille régulière des appels à projets publiés à Angers et alentour.

II – Former et accompagner les personnes œuvrant au sein de Radio Campus Angers

Grâce à ses connaissances dans différents domaines radiophoniques et journalistiques, le/la salarié.e sera chargé d’accueillir, accompagner et former les personnes œuvrant au sein de Radio Campus Angers (adhérents, bénévoles, services civiques) à travers les actions suivantes :

Formation à la prise de parole au micro et aux différents genres journalistiques

Formation à l’utilisation de notre back office afin de permettre aux bénévoles de Radio Campus Angers de publier eux-mêmes leurs émissions sur le site de la radio et les plateformes de podcast.

Formation au montage audio d’interviews, jingles, reportages

Formation au maniement de la régie : utilisation de la table de mixage, des logiciels et du matériel audio.

III – Participer à la vie associative de Radio Campus Angers

Co-piloter le comité de programmation bénévole

Accueillir au mieux toute personne venant demander des informations sur le fonctionnement de la radio ou souhaitant y adhérer.

Aider les services civiques au bon déroulement de leurs missions

Formation au maniement de la régie : utilisation de la table de mixage, des logiciels et du matériel audio.

Participer à la réalisation de plateaux et événements hors les murs.

Être moteur dans le développement de la vie associative et de la rencontre entre les différents membres de Radio Campus Angers.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Connaissance fine et approfondie du monde médiatique et radiophonique français

Etre en phase avec l’actualité et les réseaux sociaux

Faire preuve de rigueur et d’honnêteté intellectuelle vis-à-vis des publics, des partenaires et des auditeur.ices de Radio Campus Angers

Aisance relationnelle avec les partenaires institutionnels et pédagogiques et les différents publics formés et accompagnés. La capacité à établir des relations positives avec les publics est cruciale

Orthographe et syntaxe irréprochables

Capacité à développer des projets d’éducation aux médias et des ateliers radiophoniques à destination de différents publics

Fort esprit d’équipe

Une première expérience en radio associative est vivement souhaitée

Conditions

Contrat : CDD de 9 mois à partir de début septembre 2024, suivi d’une évolution possible vers un CDI

Durée de travail hebdomadaire : 35 heures

Etre éligible au Contrat Parcours Emploi Compétences. Vérifier votre éligibilité auprès de votre conseiller·e France Travail

Permis B + véhicule personnel nécessaires

Lieu de travail: Radio Campus Angers, campus de l’UCO, Angers. Déplacements fréquents dans l’agglomération angevine et dans le département du Maine-et-Loire.

Rémunération : SMIC horaire

>> Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à president@radiocampusangers.com et coordination@radiocampusangers.com