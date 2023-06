Enflure (Dj-Set)

DJ, producteur et réalisateur originaire de Paris, Enflure, de son vrai nom Luca Thiebault, se démarque par sa pluridisciplinarité. Faire de la musique et uniquement de la musique, ça ne l’intéresse pas vraiment. Ce qui lui plaît, c’est de réfléchir un projet dans son entité la plus complète et porter une attention toute particulière à l’image. Vidéaste de métier, il réalise ainsi tous ses clips vidéos, et notamment celui de « Music for Everybody » en 2021, dans lequel il documente l’état des Clubs parisiens après un an de fermeture lié au Covid. Ce clip attirera l’attention de nombreux médias et artistes tels que Laurent Garnier ou Cerrone et marquera le début d’une longue collaboration avec le label

Amsem. Il continue avec le clip de « Burning Out » l’année suivante, pour lequel il met en scène un CRS détruisant du matériel de musique, rappelant ainsi les événements de la rave party de Redon survenus en 2021.

En 2023 il revient avec un nouvel EP, « I Was In A Club » et deux nouveaux clips l’accompagnant, dans lesquels il s’intéresse encore une fois aux sujets du club et de la fête dans sa globalité. Musicalement, ce dernier projet casse les codes de la house chaleureuse et estivale à

laquelle Enflure était souvent attaché et vient côtoyer cette fois la trance, les breaks UK et même l’hyperpop. C’est aussi le premier projet sur lequel Enflure pose sa propre voix dans un morceau, avec « Where’s The Bass? » qui clôture l’EP de la plus belle des manières.

*** Tracklist ***

PVA – Talks (Mura Masa Remix)

Shan – Work It (Piano Mix)

Digitalism – Reality 2 (Extended Mix)

DC Salas – Time Well Spent (Massimiliano Pagliara Remix)

Lauer – Somebody (Instrumental)

Grooveyard – Mary Go Wild! (Franky Rizardo ‘97 Remix)

Sound Factory – Good Time (Pure Mix)

Enflure – I Was In A Club

Clint – Marathon Dad

Eden Burns – Super Stroke

Matt Guy – Party Starter

SOPHIE – Nothing More to Say (Dub)