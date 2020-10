Mélodub 19/10/2020

Yo les Skankers ! Au programme de ce soir et bien et bien…… et bah c’est le retour du duo DJ Lus et Chup sur les ondes de radiocampus !!! On est ravie de vous retrouver pour vous accompagner tous les lundis soirs de 21h à 22h. En découverte ce soir, la sortie du dernier album de Babylon Circus « State of emergency », Asian Dub Foundation « Access Denied », The Architect « une plage sur la lune », Kanka « Abracadabra (Chapter 2) ». On fera un petit tour de présentation du label Xray-Production, en saluant la sortie du petit dernier venu « Dub Trotter » de Manudigital.

Grosse surprise dans cette émission ou l’on a accueilli deux toasters de talents qui sont venu nous faire un petit coucou dans le studio, Tomawok et CookahP pour un freestyle de folie en fin d’émission. Merci à eux pour leurs venus !!! Et à très bientôt on l’espère !!!

Massive sur les ondes de radiocampus !!! A lundi prochain les Skankers !!!

Lus et Chup