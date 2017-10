On est le jeudi 19 octobre, et aujourd’hui, on parle des 30 ans de l’association Resto-Troc. Ce lieu de vie propose de se retrouver autour d’un repas, d’une activité ou dans un jardin potager.

Pour répondre à nos questions :

Martine Caillat-Drouin, la présidente de Resto-Troc.

Également au programme :

L’agenda de la semaine prochaine avec Thibaud.

La chronique cinéma de Laura.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !