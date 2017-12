« Les Bonnes Ondes​ »​ représentent notre volonté ​d’être un média positif, qui partage de belles rencontres, de belles initiatives tout en montrant au-delà du paraître, les choses invisibles, les murmures de notre espace de vie.​ C’est le travail principal de l’ensemble des émissions rédactionnelles.

​C​’est aussi proposer une programmation musicale soignée, ​défricheuse de nouveaux talents

et vous​ permettre de​découvrir ou redécouvrir des artistes​. ​

​

​ »​Pour Tout le monde​ »​ parce que oui, notre média s’adresse à tout le monde.

Radio Campus ne veut pas dire que l’on s’adresse uniquement aux étudiants​, mais que nous sommes avec une force bénévole composée principalement de jeunes et d’étudiants qui offrent 15 000 h par an, appartenant à la Fédération Nationale, Campus France.

Notre volonté est de vous apporter, vous auditeurs & internautes, une radio de proximité, une radio dédiée à votre espace de vie et aux acteurs qui œuvrent pour faire tout la richesse de notre territoire.

Dépassez les préjugés en écoutant le #103FM #LesBonnesOndes

Voici un texte écrit par l’auteur Étienne Noiseau, RÉFLEXIONS, le 25 octobre 2017: « (…)Les radios associatives sont des lieux irremplaçables de socialisation et d’émancipation par la parole, par la rencontre, par le débat. Elles permettent de rompre l’isolement, d’échanger des services, de transmettre des savoirs et des cultures (…)

Une activité pleine de sens, un sentiment d’utilité dans le travail que nous menons au quotidien, que nous avons souhaité mettre en avant au travers de notre nouvel habillage​. Un média positif dans ce qu’il entreprend et au service des autres. ​

Jingles​

Accueil, Partage et Formations, le 103 FM, les bonnes ondes citoyennes et solidaires.

Nouveautés, éclectiques et passionnées, le 103 FM, les bonnes ondes musicales et conviviales

​Nous sommes un média ouvert, accueillant des centaines de personnes devant nos micros​, pour partager, échanger sur des histoires de vies, des parcours, des projets et des actions au service des autres …

Une radio école, qui participe activement à la formation des journalistes encore en étude, mais aussi aux chroniqueurs, techniciens, reporters… tout en accueillant des écoles, des collèges, des lycées ​dans la découverte de l’univers radiophonique.

Musiques, Infos et Découvertes, le 103 FM, les bonnes ondes indépendantes et sans publicité

Émissions, reportages et interviews, le 103 FM, les bonnes ondes pertinentes et impertinentes

​Nous 2 orientations principales :

Assurer une programmation qui vous amène au voyage et à la découverte des talents d’aujourd’hui

Proposer des émissions rédactionnelles qui donnent le ton à travers la parole de ceux qui œuvrent et construisent la vie de notre territoire​

​Nous vous invitons à :