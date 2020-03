Les 3 Coups sur les ondes #3 : Le Son de la Mort

Comment la menace de la mort s’immisce-t-elle dans les relations entre sept soldats enfermés dans un bunker ?

En juin 40, l’armée italienne tente de percer les lignes françaises dans les Alpes. Le 23, à midi, l’avant-poste du Pont Saint Louis est informé que les troupes ennemies seront là dans quelques heures. Les sept soldats qui tiennent position depuis quelques semaines déjà se retrouvent alors face à l’idée de la mort. Vont-ils rester soudés pour l’affronter, ou, au contraire, les différentes réactions de chacun détruiront-elles l’unité et leur chance de survie ? Observez sur scène comment les rapports entre les personnes évoluent face à la proximité de plus en plus grande de la mort.

Evrard Anquetil nous offre avec cette pièce une création originale et ambitieuse, mêlant musique, odeurs, tension et évidemment jeu théâtral. Evrard, dramaturge et metteur en scène de la pièce, et deux comédiens répondent à nos questions pour nous offrir un nouvel angle d’analyse du texte et des choix de mise en scène. Vous entendrez également la chronique de Juliette.