Le Repas des Fauves #s2e1

Bonjour à tou·te·s ! Bienvenue dans Les 3 coups sur les Ondes, l’émission qui vous présente les pièces produites lors du Festival des 3 Coups.

Aujourd’hui, Emma vous parle du Repas des Fauves, écrite par Vahé Katcha et mise en scène par Pierre Vallais. Pour commencer, une chronique de Martin Bellier qui va nous parler du film « Les douze hommes en colère » réalisé par Sidney Lumet et qui fera écho au thème principal de la pièce. Puis nous enchaînerons sur une table-ronde en compagnie de Pierre Vallais, metteur en scène et Camille Guérin, comédienne. Enfin nous finirons par une courte chronique sur différents thèmes qu’aborde la pièce.

Vous pouvez nous retrouver tous les jeudis à 16h30 et découvrir de nouvelles pièces produites lors du Festival des 3 Coups.



