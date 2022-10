Passion Kick #01 par VAPA – Zoom sur le label Katermukke

Hello à tous,

Pour cette première émission de Passion Kick, on explore les récentes sorties d’un label berlinois que j’apprécie énormément : KATERMUKKE.

En 2011, Dirty Doering, DJ résident du légendaire Bar 25 et de Kater Holzig, a fondé le label Katermukke avec Sascha Cawa.

La philosophie du label était de capturer l’atmosphère unique des fêtes et clubs underground berlinois de cette époque. C’est à ce moment que la success story commence et se poursuit encore aujourd’hui.

Pas de lignes droites, pas de forme stable et de l’inattendu – l’empreinte de Katermukke vit de l’instant, de l’imprévu et des ombres dansantes.

Près de 300 EPs/singles et 8 LP sont sortis jusqu’à aujourd’hui avec aussi les compilations « Katermukke Playground », les « We are Katermukke DJ Mixes » d’artistes invités exclusivement par le label et les sorties des deux sous-labels « Mukke » & « Monster » fondés pour promouvoir les jeunes talents.

J’ai découvert ce label lors d’une soirée dans le club Odonien à Cologne en 2018, je m’étais pris une bonne claque par Miyagi (valeur sûre du label) – je vous invite à aller l’écouter d’ailleurs.

Vous pouvez retrouver la playlist des titres sur Spotify ici

viel Spaß!