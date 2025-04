Passion Kick #24 par VAPA – Zoom sur le label Three Six Zero Recordings

Hello le crew

Depuis 2014, Three Six Zero Recordings trace sa route en signant banger sur banger. Basé à Londres, le label ne se limite pas à l’électronique et accompagne des artistes qui bousculent les codes. Au programme Disfreq, Cassian, Dom Dolla, Goom Gum ou encore Ugo Banchi. Ici, pas de compromis, on est parti pour 1h sur le dancefloor.

Comme d’hab, vous pouvez retrouver la playlist de ma sélection sur Spotify, à découvrir ici.

Et à noter, on se retrouve le 25 avril au Jokers Pub pour une soirée spéciale Radio Campus Angers où j’aurais l’honneur de faire un DJ set après le concert de Lulla Sauvage et DJ Spok.

David