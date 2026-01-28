03-Opening-Track-15-01-2025-Dragutesku-DRSG007A1

Salut à toustes – pour ce 3ème épisode de OT, on commence le set avec la face A du 7ème EP du label DRGS records.

Une pure track à la frontière du hip hop US et de la techno minimale roumaine. Certains d’entre vous reconnaîtrons le flow légendaire de snoop dog sur Gin & Juice.

Dragutesku, Le boss du label a simplement joué de 33 à 45 tours par minute le vinyle pour passer le BPM de 90 à 126 BPM. Il enregistre quelques boucles , claque une rythmique bie propre, assaisonne d’une ligne de TB303 et fini par un mixage magistral!

Bim ça nous donne plus de 10minutes de groove hypnotique, dansant et funky à souhait. On enchaine l’émission sur un set groovy, alternant entre house tribale, remix inédits et minimale bien planante!

Dragutesku – DRGS007

Minilogue – Animals

Acid Arab – Still

Marco Carola – Comodo

La Mano Negra – sueno de solentiname (Unoffical edit)

Bella Boo – Dancehall

Ninos du Brazil – Miragem

Boogie Drama – Dancing In The Darkness

Stanton Warriors – Who Are The Warriors?

Extrawelt – Raum In Raum

A Tribe Called Quest – Unknown Remix

Richie Hawtin – Ethnik (PLUS8 Paco Osuna)

Miss Kittin – Grace

Legowelt – Transformation Of The Universe

Rybo & lubesky – Favela Funk

Ben Sims – In The Middle (Ron’s Raw Mix)

Venom 18 – Mystery Organisation

Ben Sims Pres Ron Bacardi – Fuck Me (Vinalog Remix)