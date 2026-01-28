02-Opening-Track-18-12-2025-the-chemicals-brothers-the-private-psychedelic-real

Opening track tous les 3ème jeudi du mois, de 22 à 23h, sur Radio Campus Angers – 103 FM
Pour ce 2ème épisode, on ouvre le mix par The private Psychedelic Real des Chemicals Brothers. Sorti en 1997, la dernière track de leur 2ème album: dig your own hole, est un hymne résolument big beat qui tire son essence d’un sample de sitar du titre des Beatles: Norwegian Wood.
On rajoute un beat de fous furieux et la patte des 2 génies de Manchester et le ur est joué. Résultat, un voyage cosmique de plus de 9 minutes qui amorce magnifiquement notre émission orientée techno et transe des années 90’s et 2000.
Et n’oubliez pas, la musique ça s’écoute ça se regarde pas
The Beatles – Norwegian Wood
The Chemicals Brothers – The private Psychedelic Real
Recondite – Cleric
Max Pashm – Queen Of Sikim
DJ Rolando – Knight Of The Jaguar
Saafi Brothers – Sweet Sirenes (Braincell Remix)
Blaze feat Palmer Brown – My Beat (Ambassador Remix)
Leandro Gamez – Body Shaker
Irene Dresel – Vestale
Gene Farris – Can U Dig It
Brian Zentz – D – Clash
The Advent & Industrialyzer – Rockstar
Fonzo – Acid Baile Techno Tool
Capricorn – 20Hz (Marco Lys Remix)
Bryan Zentz – Redfield
Ritchy Ahmed – Bad Boy
11Schnull & Newinfluenzer – Ich und meine Ubahn (Extrawelt U1 Remix)
SL2 – DJs Take Control (Slipmatt & Sooney 2018 Remix)