Melodub La Rentrée du 20/09

YoYo les Skankers !!! C’est la rentrée de Mélodub sur les ondes du 103 FM

A l’occasion de cette première émission de la saison, Lus nous présentera sa sélection de nouveauté en commençant par le dernier arrivée de Manudigital, Rakoon & Boobooz All star. Dans la seconde partie, nous rendrons hommage avec focus sur Lee Scratch Perry et ses multiples collaborations avec de nombreux artistes en tout genre !!! Et nous présenterons Rod anton qui nous fait l’honneur de venir à Angers cette semaine avant de finir par le hors-sujet. Très heureux de recommencer cette rentrée à vos côtés !!!

Skank inna radio !!!